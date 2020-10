Mondo della moda in lutto, trovata senza vita a soli 25 anni (Di venerdì 30 ottobre 2020) La modella Maxima Cortina è morta all’età di 25 anni per cause ancora in corso d’accertamento. La giovane era nella sua casa di Brooklyn al momento della sua morte. Maxima Cortina ha sfilato per designer come Jason Wu e negli ultimi anni ha anche lavorato con Marni , Calvin Klein e Telfar . La giovane è apparsa sulle riviste Vogue, Mission, Purple e Spur, nonché su WWD, e ha sfilato per la settimana della moda di Parigi. Relativamente nuova nel Mondo delle modelle, Maxima ha intrapreso la carriera da modella quattro anni fa dopo aver abbandonato la State University of New York. Ha iniziato con New Pandemics e successivamente è entrata a far parte del Lions Model Management prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) La moMaxima Cortina è morta all’età di 25per cause ancora in corso d’accertamento. La giovane era nella sua casa di Brooklyn al momentosua morte. Maxima Cortina ha sfilato per designer come Jason Wu e negli ultimiha anche lavorato con Marni , Calvin Klein e Telfar . La giovane è apparsa sulle riviste Vogue, Mission, Purple e Spur, nonché su WWD, e ha sfilato per la settimanadi Parigi. Relativamente nuova neldelle modelle, Maxima ha intrapreso la carriera da moquattrofa dopo aver abbandonato la State University of New York. Ha iniziato con New Pandemics e successivamente è entrata a far parte del Lions Model Management prima di ...

