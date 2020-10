Minacciò Salvini sui social, antagonista gli regala libro e si scusa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Minacciò Salvini sui social, antagonista gli regala libro e si scusa. Così Valerio Ferrandi di fronte al giudice Lo scorso 25 aprile 2016, il leader della Lega Matteo Salvini aveva pubblicato un post su Facebook con la seguente frase:”Renzi, Boldrini e Mattarella in piazza per il 25 aprile. Ipocriti. Sfruttando il sacrificio di chi diede … L'articolo Minacciò Salvini sui social, antagonista gli regala libro e si scusa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Minacciòsuiglie si. Così Valerio Ferrandi di fronte al giudice Lo scorso 25 aprile 2016, il leader della Lega Matteoaveva pubblicato un post su Facebook con la seguente frase:”Renzi, Boldrini e Mattarella in piazza per il 25 aprile. Ipocriti. Sfruttando il sacrificio di chi diede … L'articolo Minacciòsuiglie siproviene da www.meteoweek.com.

infoitinterno : Salvini in aula al processo contro l'antagonista che lo minacciò sui social: 'Ricevo insulti, ma su questo non tran… - giildagio : RT @CarlaGommy: Ma tu guarda. Chiede il rinvio per #Covid a #Palermo, dove è imputato, ma in #tribunale a Milano va eccome! #Salvini in au… - CarlaGommy : Ma tu guarda. Chiede il rinvio per #Covid a #Palermo, dove è imputato, ma in #tribunale a Milano va eccome!… - rep_milano : Salvini in aula al processo contro l'antagonista che lo minacciò sui social: 'Ricevo insulti, ma su questo non tran… - rep_milano : Salvini in aula al processo contro l'antagonista che lo minacciò sui social: 'Ricevo insulti, ma su questo non tran… -