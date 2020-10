Milano | questore applica primo ' daspo Willy'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott. (Adnkronos) - Primazione adel '', il provvedimento che prende il nome daMonteiro Duarte, il giovane ucciso nel corso di un pestaggio avvenuto a inizio settembre a Colleferro, in provincia di Roma. La misura, introdotta nell'ultimo decreto Sicurezza e che vieta l'accesso agli esercizi pubblici e ai locali, è stata disposta daldi, Sergio Bracco, nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati gravi contro la persona e il patrimonio. A fine settembre il 37enne, in una sala slot di via delle Forze Armate, dopo aver consumato alcolici e avere probabilmente subito una perdita al gioco, aveva aggredito il titolare del locale, ...