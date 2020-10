Milano: Comune applica legge regionale urbanistica su cinque aree (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha individuato con una delibera le cinque aree della città in cui sarà applicabile l'incremento dell'indice di edificabilità massimo fino al 20% previsto dalla legge regionale sull'edilizia: Certosa, Lambrate, Corvetto/Rogoredo, Piazza Maggi e Segesta/San Siro. La misure regionale, si spiega dal Comune, prevista in maniera generalizzata e diffusa su tutto il territorio comunale "non ha finalità di rigenerazione e si pone in contrasto con la strategia con cui il Piano di Governo del Territorio lega l'aumento della capacità edificatoria all'accessibilità alla rete di trasporto pubblico e con i valori paesaggistici". La riduzione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott. (Adnkronos) - Ildiha individuato con una delibera ledella città in cui saràbile l'incremento dell'indice di edificabilità massimo fino al 20% previsto dallasull'edilizia: Certosa, Lambrate, Corvetto/Rogoredo, Piazza Maggi e Segesta/San Siro. La misure, si spiega dal, prevista in maniera generalizzata e diffusa su tutto il territorio comunale "non ha finalità di rigenerazione e si pone in contrasto con la strategia con cui il Piano di Governo del Territorio lega l'aumento della capacità edificatoria all'accessibilità alla rete di trasporto pubblico e con i valori paesaggistici". La riduzione ...

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha individuato con una delibera le cinque aree della città in cui sarà applicabile l'incremento ...

