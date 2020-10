Milan | Rebic torna in gruppo Si lavora al rinnovo di Donnarumma

(Di sabato 31 ottobre 2020)o, 30 ottobre 2020 " Dopo il rotondo successo ottenuto ieri in Europa League contro lo Sparta Praga , arriva un'altra buona notizia per ildi Stefano Pioli: Ante, ai box dalla ...

Milano, 30 ottobre 2020 – Dopo il rotondo successo ottenuto ieri in Europa League contro lo Sparta Praga, arriva un'altra buona notizia per il Milan di Stefano Pioli: Ante Rebic, ai box dalla partita ...Milan sarà convocato anche Ante Rebic . L'attaccante croato si è rivisto col gruppo in allenamento già ad inizio settimana, ma Stefano Pioli, per precauzione, ha deciso di non portarlo a San Siro per ...