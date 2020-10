Milan, il Manchester United tenta Calhanoglu: offerta raddoppiata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno col Milan. Pressing del Manchester United sul centrocampista turco Non c’è ancora l’accordo tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto. Il centrocampista turco è in scadenza le prossima estate ed è diventato un obiettivo appetibile per le big d’Europa, soprattutto in Premier League. L’ex Bayern Leverkusen vorrebbe un ingaggio superiore rispetto all’ultima offerta del club rossonero, che ha messo sul piatto 3 milioni di euro a stagione per il prolungamento. In particolare è il Manchester United a fiutare l’occasione e, come scrive il portale Todofichajes.com, i ‘Red ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Hakannon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno col. Pressing delsul centrocampista turco Non c’è ancora l’accordo tra ile Hakanper il rinnovo di contratto. Il centrocampista turco è in scadenza le prossima estate ed è diventato un obiettivo appetibile per le big d’Europa, soprattutto in Premier League. L’ex Bayern Leverkusen vorrebbe un ingaggio superiore rispetto all’ultimadel club rossonero, che ha messo sul piatto 3 milioni di euro a stagione per il prolungamento. In particolare è ila fiutare l’occasione e, come scrive il portale Todofichajes.com, i ‘Red ...

