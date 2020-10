Milan, Gabbia negativo al Covid-19: l’annuncio del calciatore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e può tornare a disposizione del Milan Emergenza finita per Stefano Pioli in difesa. L’allenatore del Milan recupera anche l’ultimo tassello mancante nella zona centrale della sua difesa. Matteo Gabbia è infatti risultato negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone a cui si è sottoposto. È stato lo stesso difensore a comunicare la notizia, attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Virus battuto, ora Gabbia può tornare in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteoè risultatoal-19 e può tornare a disposizione delEmergenza finita per Stefano Pioli in difesa. L’allenatore delrecupera anche l’ultimo tassello mancante nella zona centrale della sua difesa. Matteoè infatti risultatoal-19 nell’ultimo tampone a cui si è sottoposto. È stato lo stesso difensore a comunicare la notizia, attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Virus battuto, orapuò tornare in campo. Leggi su Calcionews24.com

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia attraverso una Instagram Story ha reso noto di essere tornato negativo al Covid-19. Il difensore centrale rossonero era risultato positivo al Coronavirus lo ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia attraverso una Instagram Story ha reso noto di essere tornato negativo al Covid-19. Il difensore centrale rossonero era risultato positivo al Coronavirus lo ...