Milan | Gabbia guarito dal coronavirus | negativo al tampone

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteodal. Il difensore delera risultato positivo nella scorsa pausa delle Nazionali direttamente dal ritiro dell’Under 21 ed era stato posto in isolamento: dopo oltre tre settimane, il centrale rossonero è risultato finalmenteale dunque non è più costretto alla quarantena. Da sabato, infatti, sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli e potrà già essere convocato per la trasferta di Udine.