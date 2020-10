Milan, Donnarumma, Gabbia e Hauge guariti dal Coronavirus: il comunicato (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Milan comunica una bella notizia: Gigio Donnarumma, Gabbia e Hauge sono tornati negativi al Coronavirus. Ecco il comunicato Buone notizie in casa Milan: Hauge, Donnarumma e Gabbia sono negativi al Coronavirus. «AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilcomunica una bella notizia: Gigiosono tornati negativi al. Ecco ilBuone notizie in casasono negativi al. «ACcomunica che Matteoè risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigie Jens Petter, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata ...

