Milan, buone notizie per Pioli: Donnarumma e Hauge negativi al tampone (Di sabato 31 ottobre 2020) Ottime notizie in casa Milan in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League.Il club rossonero ha comunicato che i tre calciatori positivi al Coronavirus ossia Gabbia, Donnarumma e Hauge si sono negativizzati. Di seguito la nota del club di Via Aldo Rossi.AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l'attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata l'ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti. Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Ottimein casain vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League.Il club rossonero ha comunicato che i tre calciatori positivi al Coronavirus ossia Gabbia,si sonozzati. Di seguito la nota del club di Via Aldo Rossi.ACcomunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l'attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigie Jens Petter, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito dità. Informata l'ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti.

