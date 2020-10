Migliaia di account fake creati per condizionare il televoto: caos al GF VIP 5 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Twitter è ormai il grande protagonista del Grande Fratello Vip 5. Sono gli utenti che seguono la diretta 24 ore su 24 e che commentano sul social le avventure dei vipponi ad avere in mano il potere. Anche sul televoto. Migliaia di account fake creati, il caso spopola su Twitter E’ ormai chiaro che su Twitter sono nate molte fazioni, la maggior parte delle quali per sostenere Tommaso Zorzi e il gruppo della stanza blu formato anche da Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, a cui solo ieri è anche arrivato un aereo di sostegno. Il televoto di questa settimana, in particolare, è molto sentito perchè a rischiare l’eliminazione ci sono proprio la Orlando, le Rutas, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini. Nonostante la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Twitter è ormai il grande protagonista del Grande Fratello Vip 5. Sono gli utenti che seguono la diretta 24 ore su 24 e che commentano sul social le avventure dei vipponi ad avere in mano il potere. Anche suldi, il caso spopola su Twitter E’ ormai chiaro che su Twitter sono nate molte fazioni, la maggior parte delle quali per sostenere Tommaso Zorzi e il gruppo della stanza blu formato anche da Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, a cui solo ieri è anche arrivato un aereo di sostegno. Ildi questa settimana, in particolare, è molto sentito perchè a rischiare l’eliminazione ci sono proprio la Orlando, le Rutas, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini. Nonostante la ...

EmanuelThomars : @AlfioKrancic Alfio, youtuber conservatori stranieri con centinaia di migliaia di followers si sono visti chiudere… - Fan90760223 : Secondo me, dovrebbero annullare il televoto, ma non ha senso. Hanno creato migliaia di account falsi, già con la F… - talentosprecato : Ho visto gruppi scendere in piazza in India sollecitati da una foto fake; ho visto gente di un posto condividere co… - Dina17615151 : Tutti i fan dei Gregorelli che creano migliaia di account temporanei???????? bo chissà che traumi avete avuto da piccol… - Valeria30730 : Mi spiegate come cazzo fate a creare ed avere centinaia o addirittura, migliaia di account fake per votare ? Io g… -

"In questa situazione così difficile, estrema attenzione merita il personale operante nella sanità: medici, infermieri, Oss, e soccorritori costretti a correre rischi molto elevati per la propria inco ...

Migliaia di manifestanti hanno circondato il Sejm, il Parlamento, giorno dopo giorno, perfino molti elettori del partito ultraconservatore "Diritto e giustizia" di Jaroslaw Kaczynski, ma è stata Kinga ...

