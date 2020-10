Meteo Roma | previsioni per il weekend

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sabato tempo stabile nel corso dell’intera giornata con ampi spazi di sereno al mattino e poi anche al pomeriggio; nubi basse in serata. Temperature comprese tra +10°C e +22°C. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nelle ore diurne; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi con tempo asciutto. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.Lazio:per ilSabato giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; nubi basse in serata in transito dalla costa sempre senza fenomeni di rilievo. Domenica tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in mattinata su tutta la regione, maggiori aperture al pomeriggio. In serata il tempo si ...