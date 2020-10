Meteo | le previsioni di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel weekend l'anticiclone africano farà arrivare sull'Italia, in anticipo di una decina di giorni, la tradizionale estate di san Martino. Per almeno 4-5 giorni il nostro Paese sarà protetto dall'alta pressione che dal deserto algerino si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo piuttosto soleggiato al Centro-Sud e sui rilievi, con nebbie e cieli grigi sulla Pianura Padana. Dove il tempo sarà nebbioso la temperatura rimarrà piuttosto bassa non superando i 14 gradi. In montagna, invece, il clima sarà molto mite con lo zero termico sui 4000 metri (valori che si raggiungono d’estate).Ledi31Al Nord cieli sereni o poco nuvolosi sui rilievi e lungo le coste, nebbie anche fitte lungo il Po e cieli coperti in ...