Meteo Campania, le previsioni per il weekend di Ognissanti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Meteo Campania: il tempo sarà sostanzialmente sereno grazie all’anticiclone africano che porterà l’estate di San Martino in anticipo. Sarà un’Italia divisa quella che vivrà le feste di Halloween e di Ognissanti. Se al Centro-Sud, dal Lazio alla Calabria, passando per Campania e Puglia, e su Alpi e Prealpi l’anticiclone africano porterà l’estate di san Martino in anticipo, sulla Pianura Padana e sulle valli della Toscana e dell’Umbria favorirà la formazione di fitte nebbie che potrebbero essere persistenti per tutto il giorno. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni il principale protagonista del tempo sul nostro Paese sarà l’anticiclone africano che dal cuore del Continente Nero si ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020): il tempo sarà sostanzialmente sereno grazie all’anticiclone africano che porterà l’estate di San Martino in anticipo. Sarà un’Italia divisa quella che vivrà le feste di Halloween e di. Se al Centro-Sud, dal Lazio alla Calabria, passando pere Puglia, e su Alpi e Prealpi l’anticiclone africano porterà l’estate di san Martino in anticipo, sulla Pianura Padana e sulle valli della Toscana e dell’Umbria favorirà la formazione di fitte nebbie che potrebbero essere persistenti per tutto il giorno. Il team del sito www.iL.it comunica che nei prossimi giorni il principale protagonista del tempo sul nostro Paese sarà l’anticiclone africano che dal cuore del Continente Nero si ...

