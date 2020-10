METEO 7 Giorni ANTICICLONE cancella autunno Le novità | ecco quando

(Di venerdì 30 ottobre 2020)SINO AL 5 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una vasta campana anticiclonica protegge buona parte dell’Europa Centro-Occidentale, con massimi di pressione posizionati tra la Penisola Iberica e la Francia Meridionale. Il robustoingloba anche l’Italia, dando avvio ad una lunga sequenza di giornate stabili. Il nostro Paese si trova al momento lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico. Il cuore della struttura anticiclonica tenderà a collocarsi, nel corso del weekend, più a ridosso dell’Italia. Si rafforzerà così ulteriormente ilstabile, con apporto più significativo di una massa d’aria calda in quota. Le temperature saliranno, ma gli effetti del caldo anomalo si avvertiranno principalmente in montagna, con particolare riferimento alle ...

Stiamo andando incontro a un periodo meteo climatico fortemente condizionato dalla presenza dell'Alta Pressione. Alta Pressione che, come s'è scritto nei giorni scorsi, ci regalerà la cosiddetta ...