Mercato Juventus, pronti 40 milioni per la stella del Real Madrid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mercato Juventus – Isco continua ad essere un pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris che in più di una circostanza ha provato a portarlo a Torino, senza però riuscirci. Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto allenarlo negli anni di militanza sulla panchina bianconera, il trequartista spagnolo è in grado di destreggiarsi con molta qualità su tutto il fronte offensivo. Caratteristica, questa, che servirebbe molto a Pirlo, che in quella posizione sta alternando in questa fase Ramsey e Kulusevski, con modesti risultati. Mercato Juventus, Isco vuole la Juve Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, Isco ha rifiutato le proposte di Everton e Siviglia, ribadendo con forza la sua volontà di vestire la maglia bianconera. ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 ottobre 2020)– Isco continua ad essere un pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris che in più di una circostanza ha provato a portarlo a Torino, senza però riuscirci. Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto allenarlo negli anni di militanza sulla panchina bianconera, il trequartista spagnolo è in grado di destreggiarsi con molta qualità su tutto il fronte offensivo. Caratteristica, questa, che servirebbe molto a Pirlo, che in quella posizione sta alternando in questa fase Ramsey e Kulusevski, con modesti risultati., Isco vuole la Juve Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, Isco ha rifiutato le proposte di Everton e Siviglia, ribadendo con forza la sua volontà di vestire la maglia bianconera. ...

sportli26181512 : Il problema è il centrocampo, Pirlo cerca soluzioni: Il problema è il centrocampo, Pirlo cerca soluzioni Arthur len… - StoriaAmore79 : Dalla Spagna: 'Juve, scambio clamoroso con il Barcellona: Griezmmann a Torino in cambio di...' CHE SCAMBIO?… - Smg_1908 : @Jnterista_7 @NandoPiscopo1 @svbastian_ @marco9894 Marotta è invecchiato, come Galliani dal post calciapoli. Lui, C… - CalciodaDietro : Nessuno nasce imparato o #Guardiola, benché meno #Pirlo. Ultimo dei responsabili del momento NO della #Juventus, do… - antoalicastro : Dalla strategia dei social network al primo incarico in Juventus nel 2003 come promotore del piano di marketing del… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Calciomercato Juventus, un regista per Pirlo: c’è un’idea totalmente nuova! Juvenews.eu Juventus-Sarri, altre tensioni per la rescissione

In casa Juventus si fa i conti con un inizio di stagione sottotono ... dovuti all’assenza di esperienza del neo-allenatore bianconero e ad un mercato che non ha soddisfatto tutti. Il confronto con la ...

Commisso in Usa, Iachini resiste

L’allenatore non rischia: ora due trasferte in trincea. Sarri vicino all’accordo con la Juve per svincolarsi, ma..

In casa Juventus si fa i conti con un inizio di stagione sottotono ... dovuti all’assenza di esperienza del neo-allenatore bianconero e ad un mercato che non ha soddisfatto tutti. Il confronto con la ...L’allenatore non rischia: ora due trasferte in trincea. Sarri vicino all’accordo con la Juve per svincolarsi, ma..