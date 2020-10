Mercato del lavoro immobile | tra gli under 35 gli inattivi sono già oltre 6 milioni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 ottobre 2020) A settembre, ildelitaliano appare sostanzialmente, tra il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione prorogata. L’occupazione, secondo gli ultimi dati Istat, è rimasta stabile (+0,1%), fermandosi al 58,2 per cento. Gli occupati aumentano di piccole percentuali tra gli over 50 e le donne, e diminuiscono tra gli autonomi e i 25-34enni. Ma rispetto a febbraio, cioè prima del lockdown, si contano ancora 330mila occupati in meno, con 40mila disoccupati e 220milain più. Quello che salta all’occhio, però, è che rispetto ad agosto glidiminuiscono lievemente (-0,1%) in tutte le fasce, ma non tra i giovani. Anzi, l’aumento degli scoraggiati che non hanno une non lo cercano neanche ...