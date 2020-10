Mercati deboli. Milano schiva le vendite (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari a metà giornata, mentre si profila una partenza difficile di Wall Street, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +133 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%. Tra gli indici di Eurolandia si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,57%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,33%, andamento prudente per Parigi a +0,02%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si su 17.854 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari a metà giornata, mentre si profila una partenza difficile di Wall Street, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +133 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%. Tra gli indici di Eurolandia si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,57%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,33%, andamento prudente per Parigi a +0,02%. A, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si su 17.854 ...

abuot_letyzia : RT @Leonardobecchet: L’Unione Europea che si indebita per finanziare le spese sociali soprattutto dei paesi più deboli. La domanda dei merc… - ChiaraBannella : RT @Leonardobecchet: L’Unione Europea che si indebita per finanziare le spese sociali soprattutto dei paesi più deboli. La domanda dei merc… - rob_arci : RT @Leonardobecchet: L’Unione Europea che si indebita per finanziare le spese sociali soprattutto dei paesi più deboli. La domanda dei merc… - giomo2 : RT @Leonardobecchet: L’Unione Europea che si indebita per finanziare le spese sociali soprattutto dei paesi più deboli. La domanda dei merc… - Ristru2 : RT @Leonardobecchet: L’Unione Europea che si indebita per finanziare le spese sociali soprattutto dei paesi più deboli. La domanda dei merc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati deboli Mercati deboli. Milano schiva le vendite QuiFinanza Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) - Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari a metà giornata, mentre si profila una partenza difficile di Wall Street, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si ...

La crescita della Cina sostiene il futuro della Via della Seta

È probabile che la pandemia di Covid-19 possa avere un impatto negativo a breve termine sulla crescita globale e sulle condizioni del credito, soprattutto nei mercati emergenti, alla luce di dinamiche ...

(Teleborsa) - Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari a metà giornata, mentre si profila una partenza difficile di Wall Street, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si ...È probabile che la pandemia di Covid-19 possa avere un impatto negativo a breve termine sulla crescita globale e sulle condizioni del credito, soprattutto nei mercati emergenti, alla luce di dinamiche ...