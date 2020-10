Meloni | «Il governo Conte è una calamità | ha mentito anche sul Decreto Ristori Basta»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Ilè incapace di dar risposte, ilnon è sufficiente». Lo ha detto Giorgia, intervenendo al presidio permanente di FdI in piazza Capranica, a Roma in difesa delle categorie abbandonate dal. «Siamo qui per dare voce ai troppi italiani massacrati dalche non hanno risposte per avere certezze sul loro futuro. Mentre noi parliamo le serrande dei ristoranti e dei bar che ci sono qui intorno stanno chiudendo per scelte che non abbiamo condiviso. E per l’incapacità di dare risposte ai cittadini ai quali lo Stato azzera o diminuisce perle entrate senza preoccuparsi di coprire i costi fissi».: «Sul ...