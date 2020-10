Meloni alla Lamorgese: «Lampedusa è la porta d’Europa? Va chiusa e sorvegliata. Voi l’avete spalancata» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Viminale avrebbe fatto meglio a tacere sullo scandalo del terrorista islamico che ieri a Nizza ha ucciso brutalmente tre persone al grido di “allah è grande”. Giorgia Meloni insorge di fronte alle ridicole parole della ministra Lamorgese. “Spiazzata” e imbarazzata dalla notizia che l’attentatore è arrivato in Francia dopo essere sbarcato a Lampedusa. Meloni alla Lamorgese: la porta d’Europa va chiusa “Il ministro Lamorgese”, scrive la leader di Fratelli d’Italia su Facebook, ” ha detto che il terrorista di Nizza è entrato da Lampedusa perché Lampedusa è la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Viminale avrebbe fatto meglio a tacere sullo scandalo del terrorista islamico che ieri a Nizza ha ucciso brutalmente tre persone al grido di “h è grande”. Giorgiainsorge di fronte alle ridicole parole della ministra. “Spiazzata” e imbarazzata dnotizia che l’attentatore è arrivato in Francia dopo essere sbarcato a: lad’Europa va“Il ministro”, scrive la leader di Fratelli d’Italia su Facebook, ” ha detto che il terrorista di Nizza è entrato daperchéè la ...

davidefaraone : Elezioni elezioni elezioni. Possibile che Salvini e la Meloni non sappiamo dire altro? La politica è FARE per la co… - FratellidItalia : #Meloni: 'Dal turismo alla cultura disastro Franceschini, il peggior ministro che questi due comparti potessero ave… - nicolafavrin : @__RiK__ @teoxandra Vero, però quanti degli elettori di Meloni faranno caso alla differenza tra Islamisti e Islamici? - bordonifabio : @ilfoglio_it @ferrarailgrasso Contro il 'Sultano' Erdogan insieme al 'truce' Salvini e alla 'cristiana' Meloni? A O… - BufalaBufla : @stefanostaffa1 Per essere sicuri di lasciare la linea alle 20,30 ad Amadeus. Quello è il programma che interessa a… -