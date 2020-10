Melania Trump: "Non si deve politicizzare il Covid". Lo può dire al marito (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo dovrebbe dire al marito che sul coronavirus da mesi e mesi dice menzogne, dà la colpa alla Cina (e i suoi scherani hanno anche tentato di darla all'Italia) e ha negato l'evidenza dei fatti: a First ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo dovrebbealche sul coronavirus da mesi e mesi dice menzogne, dà la colpa alla Cina (e i suoi scherani hanno anche tentato di darla all'Italia) e ha negato l'evidenza dei fatti: a First ...

