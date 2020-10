Meglio tardi che mai. La proposta di Baldassarri per alleggerire ospedali e trasporti (Di venerdì 30 ottobre 2020) In tutta Italia gli alberghi sono vuoti e decine di migliaia di autobus turistici sono fermi in garage. In entrambi i comparti il personale è in cassa integrazione. Sapevano dallo scorso mese di aprile che ad ottobre avremmo avuto la seconda ondata del Covid. Da tutti gli ospedali è stato detto che un problema serio è quello di accogliere migliaia di malati in appositi reparti Covid e purtroppo anche nelle terapie intensive. Oggi però, per circa il 90%, i nuovi contagiati presentano sintomi lievi che necessitano magari di pochi giorni di ricovero ospedaliero oppure del tutto asintomatici. Pertanto gli ospedali potrebbero essere fortemente alleggeriti per concentrarsi verso i pazienti più gravi se avessimo approntato strutture “esterne” dove il paziente possa essere accolto con le necessarie ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) In tutta Italia gli alberghi sono vuoti e decine di migliaia di autobus turistici sono fermi in garage. In entrambi i comparti il personale è in cassa integrazione. Sapevano dallo scorso mese di aprile che ad ottobre avremmo avuto la seconda ondata del Covid. Da tutti gliè stato detto che un problema serio è quello di accogliere migliaia di malati in appositi reparti Covid e purtroppo anche nelle terapie intensive. Oggi però, per circa il 90%, i nuovi contagiati presentano sintomi lievi che necessitano magari di pochi giorni di ricoveroero oppure del tutto asintomatici. Pertanto glipotrebbero essere fortemente alleggeriti per concentrarsi verso i pazienti più gravi se avessimo approntato strutture “esterne” dove il paziente possa essere accolto con le necessarie ...

stanzaselvaggia : 4000 contagi in Lombardia. 1800 a Milano. Fermarsi subito, qui, per un periodo relativamente breve é meglio che fer… - matteosalvinimi : Meglio tardi che mai, alla faccia dei dubbi di M5S e Pd: ora servono altri passi in avanti, come quelli che la Lega… - formichenews : Meglio tardi che mai. La proposta di @mariobaldassar4 per alleggerire #ospedali e #trasporti. #covid19… - Gianpa89267191 : @Confesercenti Ah bene! L’ottima Patrizia se n’è accorta. Meglio tardi che mai - DomenicoAiello_ : Meglio tardi che mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio tardi Falcinelli, fra errori e riscatto meglio tardi che mai: primo gol (nei gironi) in Europa League Il Posticipo Fantacalcio, Castrovilli e Djuricic piombano tra i top di ruolo: l'approfondimento

a 28 anni compiuti. Meglio tardi che mai comunque, un concetto valido sia nella vita sia, soprattutto, nel Fantacalcio.

La "profezia" di Bertolaso "Cosa accade tra 15 giorni" E spunta ipotesi lockdown

"Credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese ... ed è gravissimo perché patologie gravi rischiano di essere diagnosticate troppo tardi". L'affondo di Bertolaso e lo spettro del Mes ...

a 28 anni compiuti. Meglio tardi che mai comunque, un concetto valido sia nella vita sia, soprattutto, nel Fantacalcio."Credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese ... ed è gravissimo perché patologie gravi rischiano di essere diagnosticate troppo tardi". L'affondo di Bertolaso e lo spettro del Mes ...