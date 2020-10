Meghan Markle, appello straziante del padre: “Potrei morire domani” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Torna a parlare il padre di Meghan Markle, che ha lanciato alla figlia un messaggio straziante. Tra i due i rapporti sono sempre stati molto tesi, ma durante i preparativi del royal wedding le loro strade si sono separate in modo definitivo. La moglie del principe Harry ha preferito farsi accompagnare all’altare dal principe Carlo, e non ha mai permesso al padre di incontrare il piccolo Archie. Ma l’ultimo appello dell’uomo ha commosso la comunità: ecco le sue parole. Meghan Markle, il padre le chiede di tornare sui suoi passi La richiesta di Meghan Markle di ritardare il processo per la privacy è stata approvata da un giudice ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Torna a parlare ildi, che ha lanciato alla figlia un messaggio. Tra i due i rapporti sono sempre stati molto tesi, ma durante i preparativi del royal wedding le loro strade si sono separate in modo definitivo. La moglie del principe Harry ha preferito farsi accompagnare all’altare dal principe Carlo, e non ha mai permesso aldi incontrare il piccolo Archie. Ma l’ultimodell’uomo ha commosso la comunità: ecco le sue parole., ille chiede di tornare sui suoi passi La richiesta didi ritardare il processo per la privacy è stata approvata da un giudice ...

