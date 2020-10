MCES Italia: numeri da record su FIFA 21 (Di venerdì 30 ottobre 2020) I giocatori di MCES Italia stanno facendo registrare numeri da record sul nuovo FIFA 21 A soli quattro mesi dallo sbarco ufficiale di MCES in Italia, i grandi sforzi organizzativi stanno già portando a risultati importanti su FIFA 21. Il celebre team francese ha deciso infatti di allargare i propri orizzonti aprendo una sezione a Roma, poco tempo fa avevamo presentato in un articolo i team ufficiali per i diversi titoli. Neanche il tempo di abituarsi alle novità, che già i player di MCES Italia hanno messo il loro talento sotto gli occhi di tutti. Lucidi “Narcorulezz” e Pirro “Pirro21”, si sono infatti già affermati nella top 30 mondiale, rispettivamente al 17esimo e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020) I giocatori distanno facendo registraredasul nuovo21 A soli quattro mesi dallo sbarco ufficiale diin, i grandi sforzi organizzativi stanno già portando a risultati importanti su21. Il celebre team francese ha deciso infatti di allargare i propri orizzonti aprendo una sezione a Roma, poco tempo fa avevamo presentato in un articolo i team ufficiali per i diversi titoli. Neanche il tempo di abituarsi alle novità, che già i player dihanno messo il loro talento sotto gli occhi di tutti. Lucidi “Narcorulezz” e Pirro “Pirro21”, si sono infatti già affermati nella top 30 mondiale, rispettivamente al 17esimo e ...

I giocatori di MCES Italia stanno facendo registrare numeri da record sul nuovo FIFA 21, ben due giocatori hanno chiuso 30 la prima WL.

Sono passati quattro mesi dallo sbarco ufficiale di MCES in Italia. Lo storico team francese ha deciso di aprire una sezione nel nostro paese, a Roma, con il chiaro obiettivo di affermarsi sin da ...

