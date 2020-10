Mbappé esalta Maradona | “Neanche l’emiro del Qatar viene venerato così tanto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’impronta dei più grandi attraversa ogni epoca. Per i migliori parliamo di una o due generazioni, mae qualcun altro rimarranno nella storia del calcio per sempre perché hanno lasciato qualcosa nella mente delle persone”. Kylian Mbappe nel corso di un’intervista hato Diego Armando, che compie sessant’anni e che risulta ancora agli occhi delle nuove generazione come un fenomeno totale: “Mi ricordo una trasferta a Napoli. Abbiamo visto ritratti di Diego dappertutto, come nemmeno si fa con l’emiro in. Mi è sembrato folle. Anche per i giovani come me,è un riferimento: potrebbe forse essere perché è stato il primo ‘giocatore da PlayStation’, ovvero con virtuosismi ...