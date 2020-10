Mattino 5: Andrea Zelletta incastrato da Alice Fabbrica (Di venerdì 30 ottobre 2020) Clamorosa bomba quella sganciata stamattina a Mattino 5! Nel programma di Federica Panicucci, infatti, è stata invitata Alice Fabbrica, presunta ex di Andrea Zelletta che, finalmente, ha mostrato i messaggi che potrebbero incastrarlo! Quella di stasera al Grande Fratello si prospetta una serata ricca di emozioni. Oltre le tante cose successe nella casa durante la settimana, infatti, altrettante ne sono successe fuori. Ne è un esempio l’ospita di AliceArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Clamorosa bomba quella sganciata stamattina a5! Nel programma di Federica Panicucci, infatti, è stata invitata, presunta ex diche, finalmente, ha mostrato i messaggi che potrebbero incastrarlo! Quella di stasera al Grande Fratello si prospetta una serata ricca di emozioni. Oltre le tante cose successe nella casa durante la settimana, infatti, altrettante ne sono successe fuori. Ne è un esempio l’ospita diArticolo completo: dal blog SoloDonna

GioiaKiss : @trash_italiano Ma sono cose accadute 5 anni fa e poi gli avrà messo qualche like perché la conosce, ma Andrea è Na… - Giulia___00 : @bibbidrama Ieri a CasaChi ha detto con Andrea non si sente dall'inizio di Uomini e donne. Oggi a mattino 5 ha dett… - wa19wa1 : @itsfortysix Lei non ha mostrato la chat di Instagram, ma mostrato degli screen. E cmq lo ha detto Signoretti,mica… - DavideRTramonta : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #AliceFabbrica ospite a ‘#Mattino5’ mostra a #FedericaPanicucci i messaggi che le avrebbe mandato #AndreaZelletta… - skamiscam : RT @WillHerondaleJM: Alice Fabbrica fa vedere a mattino 5 i messaggi tra lei e Andrea Zelletta, okay tutto, va bene lo sputtanamento, ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Andrea Coronavirus, D'Andrea: «Io, medico contagiato, vi racconto le falle del sistema... Il Mattino Gf Vip, Andrea Zelletta inchiodato a Mattino Cinque: la presunta amante mostra i messaggi

Andrea Zelletta avrà una brutta gatta da pelare una volta uscito dal gioco dal Grande Fratello Vip: la presunta amante, Alice Fabbrica, ha deciso di mostrare a Mattino Cinque tutti i messaggi che le ...

Polveri, inquinamento e il lavoro perduto La rabbia degli edìli

Un trauma sociale: diventati disoccupati a ferragosto, lo saranno pure per il prossimo Natale. È ormai una questione di ordine pubblico: dopo 70 giorni di attesa, salta il «piano ...

Andrea Zelletta avrà una brutta gatta da pelare una volta uscito dal gioco dal Grande Fratello Vip: la presunta amante, Alice Fabbrica, ha deciso di mostrare a Mattino Cinque tutti i messaggi che le ...Un trauma sociale: diventati disoccupati a ferragosto, lo saranno pure per il prossimo Natale. È ormai una questione di ordine pubblico: dopo 70 giorni di attesa, salta il «piano ...