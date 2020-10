Matilde Brandi accusa Antonella Elia | L’opinionista segue un copione? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matilde Brandi, ex concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista in cui accusa Antonella Elia di essere una grande stratega. Ma in che modo? Da quanto ha riferito la ballerina, l’opinionista sembrerebbe voler piacere al pubblico a tutti i costi, cambiando così il suo modo di pensare riguardo le persone. Matilde l’abbiamo vista molto schietta e diretta verso gli altri partecipanti soprattutto quando le partiva la “giugulare”. Un carattere molto particolare che può passare da mamma amorevole ad una belva pronta a combattere per le sue idee e ragioni. Ma non ne fa passare nemmeno una e sgancia un’altra bomba riguardante l’ex gieffina Antonella. Matilde ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020), ex concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista in cuidi essere una grande stratega. Ma in che modo? Da quanto ha riferito la ballerina, l’opinionista sembrerebbe voler piacere al pubblico a tutti i costi, cambiando così il suo modo di pensare riguardo le persone.l’abbiamo vista molto schietta e diretta verso gli altri partecipanti soprattutto quando le partiva la “giugulare”. Un carattere molto particolare che può passare da mamma amorevole ad una belva pronta a combattere per le sue idee e ragioni. Ma non ne fa passare nemmeno una e sgancia un’altra bomba riguardante l’ex gieffina...

