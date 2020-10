Matilda De Angelis a “Grazia”: «Tutto quello che ho conquistato fino ad oggi l’ho meritato» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «In Italia comandano generazioni che non hanno nessuna intenzione di mollare il potere. Il passaggio del testimone richiederà un percorso lungo mentre ci sarebbe bisogno di energie fresche. E spetta proprio a quelli della mia età promuovere una rivoluzione che porterà il rinnovamento. Anche nel cinema dove noi giovani attori, senza nulla togliere alle star consolidate, abbiamo un modo di lavorare diverso». Così Matilda De Angelis parla in un’intervista a “Grazia”, il magazine diretto da Silvia Grilli, nel numero in edicola questa settimana. leggi anche l’articolo —> Dayane Mello infanzia dura: «Mia madre si prostituiva, il suo compagno ha picchiato anche me» Matilda De Angelis a “Grazia”: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) «In Italia comandano generazioni che non hanno nessuna intenzione di mollare il potere. Il passaggio del testimone richiederà un percorso lungo mentre ci sarebbe bisogno di energie fresche. E spetta proprio a quelli della mia età promuovere una rivoluzione che porterà il rinnovamento. Anche nel cinema dove noi giovani attori, senza nulla togliere alle star consolidate, abbiamo un modo di lavorare diverso». CosìDeparla in un’intervista a “Grazia”, il magazine diretto da Silvia Grilli, nel numero in edicola questa settimana. leggi anche l’articolo —> Dayane Mello infanzia dura: «Mia madre si prostituiva, il suo compagno ha picchiato anche me»Dea “Grazia”: ...

Cioè la nuova serie in arrivo su Sky a dicembre. Ma anche di coraggio, vittimismo, canzoni, Jane Campion. E di ‘nicolekidmanness’: che per lei non esiste, e invece è la chiave di tutto ...

Matilda De Angelis nel nuovo film di Sydney Sibilia

Matilda De Angelis nel nuovo film di Sydney Sibilia sull'Isola delle Rose: la pellicola sarà in sala, Covid permettendo, e su Netflix da dicembre A tre anni da 'Smetto quando voglio – Ad honorem', ...