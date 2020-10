Massimo Ferrero prosciolto per il caso Obiang. “Ringrazio la giustizia, ci ho sempre creduto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, è stato prosciolto dalle accuse di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Alessandro Arturi, che non ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinvio a giudizio. Per l’accusa Ferrero aveva sottratto un milione e 159mila euro dalle casse della squadra, dirottando il denaro sui conti di una sua società privata parte della somma percepita dalla vendita del calciatore Pedro Obiang, finito al club inglese West Ham nel 2015. Oltre a Ferrero, sono stati prosciolti con la formula “perché il fatto non sussiste” gli altri imputati che – a differenza del presidente della Sampdoria – hanno scelto il rito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020), il presidente della Sampdoria, è statodalle accuse di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Alessandro Arturi, che non ha accolto la richiesta della Procura di Roma di rinvio a giudizio. Per l’accusaaveva sottratto un milione e 159mila euro dalle casse della squadra, dirottando il denaro sui conti di una sua società privata parte della somma percepita dalla vendita del calciatore Pedro, finito al club inglese West Ham nel 2015. Oltre a, sono stati prosciolti con la formula “perché il fatto non sussiste” gli altri imputati che – a differenza del presidente della Sampdoria – hanno scelto il rito ...

