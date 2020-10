Martina Stella Instagram, spettacolare al pianoforte: «La leggenda della pianista Stellina sull’oceano!» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giorno Martina Stella continua a stupire i suoi numerosi ammiratori su Instagram con dei post a dir poco esplosivi. Poche ore fa ha pubblicato una sequenza di foto artistiche realizzate accanto ad un magnifico pianoforte. Il look scelto dall’attrice ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi fan. Eleganza, mistero e femminilità sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono. Non c’è nulla da fare, Martina è una vera e propria opera d’arte da rimanere ad osservare per ore. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto letteralmente il pieno di like e commenti. Per lei come sempre solo complimenti. Leggi anche –> Martina Stella Instagram, il suo fascino ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giornocontinua a stupire i suoi numerosi ammiratori sucon dei post a dir poco esplosivi. Poche ore fa ha pubblicato una sequenza di foto artistiche realizzate accanto ad un magnifico. Il look scelto dall’attrice ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi fan. Eleganza, mistero e femminilità sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono. Non c’è nulla da fare,è una vera e propria opera d’arte da rimanere ad osservare per ore. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto letteralmente il pieno di like e commenti. Per lei come sempre solo complimenti. Leggi anche –>, il suo fascino ...

SucatelaAScle : Martina Stella - lizziemcgayire : che poi sto guardando l’ultimo bacio e dico no che stronzo lui ma allo stesso tempo invidiando la vita di martina stella - Numa_Pompilio : Martina Stella fregna epica - agnesebai : @FstregaFstrega mi sa che allora devo eliminare martina stella dalla lista, non c'è abbastanza spazio per tutt!! - agnesebai : @FstregaFstrega siiii! come stefan zweig e martina stella ?? anche tuuuuu? -

Il Centro Ippico La Stella protagonista ai Campionati Italiani di Dressage

Il Centro ippico La Stella di Legnano protagonista alla Coppa delle Regioni di Dressage 2020 che si è conclusa domenica 25 ottobre presso gli impianti del C.I. Le Siepi di Cervia.

