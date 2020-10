Marchisio racconta | “In abito agli allenamenti Così è nato il nome Principino”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo aveva già detto in passato ma Claudiomeglio nel detto il curioso aneddoto relativo al suo sopran: il Principino. Parlando a Vanity Fair, l'ex centrocampista della Juventus ha rivelato alcuni episodi interessanti del suo passato da calciatore.: "Mi chiamano Principino perché..."caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="630" Claudio(getty images)/caption"A 19 anni andavo in discoteca con l’, mi piaceva. Il sopranPrincipino nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche", hato. "Non era un vezzo. Succedeva spesso che arrivassi direttamente dalla ...

