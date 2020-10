Maradona, oggi 60 anni: Il regalo che vorrei? La fine della pandemia e il terzo scudetto al Napoli. Gattuso è ok (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un compleanno speciale per l’Argentina ma anche, ed ovviamente, per tutta la Napoli calcistica che negli anni ’80/’90 ha goduto grazie al giocatore più forte della storia. oggi è il compleanno di quello che ancora oggi in tanti definiscono l’ultimo Re di Napoli, Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro festeggia oggi 60 anni, un traguardo importante per il campione argentino. Gattuso: Ti voglio bene, sei un dio Ed il Mondo social non ha fatto mancare la sua vicinanza all’argentino.”Happy Birthday Diego! #DIE60 #Maradona #ForzaNapoliSempre” gli auguri del Calcio Napoli al campione argentino. Poco dopo dal tempo di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un compleanno speciale per l’Argentina ma anche, ed ovviamente, per tutta lacalcistica che negli’80/’90 ha goduto grazie al giocatore più fortestoria.è il compleanno di quello che ancorain tanti definiscono l’ultimo Re di, Diego Armando. Il Pibe de Oro festeggia60, un traguardo importante per il campione argentino.: Ti voglio bene, sei un dio Ed il Mondo social non ha fatto mancare la sua vicinanza all’argentino.”Happy Birthday Diego! #DIE60 ##ForzaSempre” gli auguri del Calcioal campione argentino. Poco dopo dal tempo di ...

