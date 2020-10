Maradona: 'Messi-Barça? Sapevo sarebbe finita male' (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Messi non è stato trattato come meritava. È al Barcellona da tanti anni, ma quello non è un club facile. Sapevo che tra lui e i blaugrana sarebbe finita male e pensavo che se ne sarebbe andato, è ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) "non è stato trattato come meritava. È al Barcellona da tanti anni, ma quello non è un club facile.che tra lui e i blaugranae pensavo che se neandato, è ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Durante la sua epoca Maradona fu il migliore, oggi Messi è il migliore, non si possono fare parag… - napolimagazine : BARCELLONA - Koeman: 'Durante la sua epoca Maradona fu il migliore, oggi Messi è il migliore, non si possono fare p… - apetrazzuolo : BARCELLONA - Koeman: 'Durante la sua epoca Maradona fu il migliore, oggi Messi è il migliore, non si possono fare p… - MauroFutbol10 : @YanjaneMG Si.... ??Pele??????D10S MESSI????????Diego Maradona???? - OscarCoronaonow : Maradona>>>>>Messi -