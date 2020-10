Maradona: “Il Covid cosa peggiore al mondo ma mi fido di Putin per il vaccino” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per i suoi 60 anni, Diego Maradona, si è concesso di tutto ma ha trovato anche il tempo di parlare del coronavirus che spaventa il mondo. “Il coronavirus è la cosa peggiore che potesse capitarci. Non ho mai visto niente di simile. L'America Latina soffre di più e spero che finisca tutto presto. Ci sono persone che stanno attraversando un periodo molto difficile. Molti sono rimasti senza lavoro, non hanno niente per vivere. Mi fido di Putin (presidente della Russia ndr.)e sono sicuro che il vaccino arriverà presto ”, - riporta le parole di Maradona il Clarin. Maradona: “Il Covid cosa peggiore al mondo ma mi fido di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per i suoi 60 anni, Diego, si è concesso di tutto ma ha trovato anche il tempo di parlare del coronavirus che spaventa il. “Il coronavirus è lache potesse capitarci. Non ho mai visto niente di simile. L'America Latina soffre di più e spero che finisca tutto presto. Ci sono persone che stanno attraversando un periodo molto difficile. Molti sono rimasti senza lavoro, non hanno niente per vivere. Midi(presidente della Russia ndr.)e sono sicuro che il vaccino arriverà presto ”, - riporta le parole diil Clarin.: “Ilalma midi ...

realvarriale : Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in ques… - SalvioEspo : Tanti auguri a Diego Armando #Maradona , il più grande calciatore di tutti i tempi !!! #D10S #Maradona60 - UEFAcom_it : Buon compleanno Diego Maradona! ???????? Il miglior ?? della storia è __________ - GrendelFTMoor : RT @MarcoSanavia1: Il tifo dei giornalisti italiani per Biden,che mi ricorda quello dei napoletani per Maradona,è squallido.Un giornalismo… - el__cantero : RT @IRubentismo: La storia del calcio ricorderà per sempre : Il Napoli di Maradona - Il Barca di Messi - Il Brasile di Pelé - Il Real Di Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona “Il «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto