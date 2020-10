Maradona ha avuto il merito politico di rendere davvero unita la città di Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Se cerco di guardare oggi quello che fu il 30 giugno 1984 mi sembra di essere sul set del film “Mi manda Picone”. È quella l’atmosfera che ricordo. Unaaccaldata, gioiosa (agli occhi di un bambino di quasi nove anni), felice, e dai discorsi degli adulti non sentivi, come invece è oggi, una costante sfiducia nel futuro. In quella che era la mia vita allora, ildi quei tempi era l’unico motivo di apprensione. Ricordo quella stagione 1983-1984 come una lunga ed estenuante sofferenza. Tanto che anche l’inutile gol di Loris Pradella nella penultima di campionato contro l’Udinese, mi fece spaventare. Salvi per un soffio: “Con l’auspicio che la prossima stagione riservi meno patemi ai tifosi del”, cosi preconizzava Mario De Nitto, nel servizio di Domenica ...