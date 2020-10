Maradona, gli auguri di Cristiano Ronaldo: “Auguri Diego, mi hai fatto sognare” (Di venerdì 30 ottobre 2020) France Football ha deciso di dedicare a Diego Armando Maradona un numero speciale, nel quale sono presenti tanti auguri. Tra i molteplici salta all’occhio quello di Cristiano Ronaldo: ”Auguro a Diego un buon sessantesimo compleanno. Voi dite che lui ha dichiarato che io lo faccio sognare? Bene, sappiate che anche lui mi ha fatto sognare. E’ stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio”. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) France Football ha deciso di dedicare aArmandoun numero speciale, nel quale sono presenti tanti. Tra i molteplici salta all’occhio quello di: ”Auguro aun buon sessantesimo compleanno. Voi dite che lui ha dichiarato che io lo faccio sognare? Bene, sappiate che anche lui mi hasognare. E’ stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio”.

realvarriale : Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in ques… - Eurosport_IT : Auguri Pibe de Oro! ?? Il 30 Ottobre non è un giorno come gli altri per moltissimi tifosi: è il giorno di Diego Arm… - claudioruss : #Gattuso: '#Lozano? Giuntoli e la società non erano pazzi a spendere 40mln, è un giocatore che va allenato in un ce… - ItaSportPress : Ancelotti, auguri a Maradona e non solo: 'Quanti calci gli ho dato. Ma me ne ha anche restituito' -… - rosaiaccheo : @demagistris E come potevi dimenticare gli auguri a Maradona. Ti starai mangiando le mani pensando all'evento che a… -