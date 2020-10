Maradona, el Pibe de Oro compie 60 anni: “Grazie per l’affetto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando Maradona compie 60 anni. Il mondo dello sport gli fa gli auguri attraverso un video. “Grazie per il vostro affetto e la vostra amicizia” Una settimana dopo Pelè, compie gli anni anche l’altra leggenda del calcio, ovvero Diego Armando Maradona. L’argentino, nato venti anni e una settimana dopo il rivale brasiliano, festeggia oggi 60 anni. Cresciuto nell’Argentina degli anni 60′, con le sue giocate ha incantato non solo i tifosi argentini, ma quelli di tutto il mondo. Tra la metà degli anni 80′ fino alla fine degli anni 90′ è stato il più forte al mondo, capace di vincere ovunque è andato. Prima al Barcellona, ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando60. Il mondo dello sport gli fa gli auguri attraverso un video. “Grazie per il vostro affetto e la vostra amicizia” Una settimana dopo Pelè,glianche l’altra leggenda del calcio, ovvero Diego Armando. L’argentino, nato ventie una settimana dopo il rivale brasiliano, festeggia oggi 60. Cresciuto nell’Argentina degli60′, con le sue giocate ha incantato non solo i tifosi argentini, ma quelli di tutto il mondo. Tra la metà degli80′ fino alla fine degli90′ è stato il più forte al mondo, capace di vincere ovunque è andato. Prima al Barcellona, ...

