Maradona: “Covid peggior cosa che potesse capitare, per il vaccino ho fiducia in Putin” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’emergenza Covid? Questa è la cosa peggiore che ci possa capitare, non ho mai visto niente del genere. E l’America Latina ne sta soffrendo più di tutti“. Diego Armando Maradona nel corso dell’intervista al Clarin, in occasione del suo 60° compleanno, ha parlato anche dell’emergenza Covid che sta coinvolgendo l’intero mondo. “Si spera che finisca presto, ci sono persone che non se la stanno passando bene, rimaste senza lavoro, che hanno problemi a potersi permettere di poter mangiare tutti i giorni – ha aggiunto -. Ho fiducia in Putin, sono sicuro che tra poco avrà un vaccino“. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’emergenza Covid? Questa è lae che ci possa, non ho mai visto niente del genere. E l’America Latina ne sta soffrendo più di tutti“. Diego Armandonel corso dell’intervista al Clarin, in occasione del suo 60° compleanno, ha parlato anche dell’emergenza Covid che sta coinvolgendo l’intero mondo. “Si spera che finisca presto, ci sono persone che non se la stanno passando bene, rimaste senza lavoro, che hanno problemi a potersi permettere di poter mangiare tutti i giorni – ha aggiunto -. Hoin Putin, sono sicuro che tra poco avrà un“.

faber65c : RT @antondepierro: Nel giorno del dolore per l'#attentato di #Nizza,un #Salvini in vistoso calo di consensi,non perde l'occasione per guada… - Notiziedi_it : Maradona: “Come regalo vorrei che il Covid andasse via e lo scudetto per Napoli e Gimnasia” - DonatoDAgostino : RT @antondepierro: Nel giorno del dolore per l'#attentato di #Nizza,un #Salvini in vistoso calo di consensi,non perde l'occasione per guada… - uaua75 : RT @antondepierro: Nel giorno del dolore per l'#attentato di #Nizza,un #Salvini in vistoso calo di consensi,non perde l'occasione per guada… - 1N0MONACI : RT @antondepierro: Nel giorno del dolore per l'#attentato di #Nizza,un #Salvini in vistoso calo di consensi,non perde l'occasione per guada… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona “Covid «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto