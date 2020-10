Maradona compie 60 anni, Sky gli dedica una giornata: ecco la programmazione speciale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando Maradona compie oggi 60 anni, con Sky che non poteva esimersi dal dedicargli un’intera giornata di programmazione speciale. Durante il corso della giornata ci sarà l’opportunità di seguire tanti speciali: in programma: “Buffa e Morales – Storie di Futbol”, che racconta il gol passato alla storia durante Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 e reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa (alle ore 13 e alle ore 19). Da non perdere anche “Storie Mondiali Diegoooo!” e “Buffa Racconta ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armandooggi 60, con Sky che non poteva esimersi dalrgli un’interadi. Durante il corso dellaci sarà l’opportunità di seguire tanti speciali: in programma: “Buffa e Morales – Storie di Futbol”, che racconta il gol passato alla storia durante Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 e reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa (alle ore 13 e alle ore 19). Da non perdere anche “Storie Mondiali Diegoooo!” e “Buffa Racconta ...

