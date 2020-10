Maradona compie 60 anni, da Ronaldinho a Cannavaro: gli emozionanti video-auguri dal mondo del calcio (Di venerdì 30 ottobre 2020) La leggenda del calcio Diego Armando Maradona compie 60 anni. Il Pibe de oro ha pubblicato sulla sua pagina Facebook gli auguri arrivati da tutto il mondo del pallone. Tra questi Ronaldo, Ronaldinho, Murinho e Fabio Cannavaro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) La leggenda delDiego Armando60. Il Pibe de oro ha pubblicato sulla sua pagina Facebook gliarrivati da tutto ildel pallone. Tra questi Ronaldo,, Murinho e Fabio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - SkyTG24 : Oggi compie 60 anni Diego Armando #Maradona, considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi - GoalItalia : Un giorno speciale per il calcio ????? Diego Armando Maradona compie 60 anni ?? - michelespione90 : RT @Vivo_Azzurro: Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ?? https://t.c… - ilfattovideo : Maradona compie 60 anni, da Ronaldinho a Cannavaro: gli emozionanti video-auguri dal mondo del calcio -