Maradona 60, gli auguri di Pelè: "Buon compleanno mio grande amico, tiferò sempre per te" La settimana scorsa ha compiuto 80 anni, quest'oggi si congratula con Maradona per i suoi 60. Pelè ha voluto augurare buon compleanno a Maradona, suo "rivale" nella classifica dei più grandi di sempre. "Ti sosterrò sempre, grande amico mio". E' il messaggio di auguri che Pelé ha mandato a Maradona nel giorno del 60° compleanno del campione argentino: "Ti applaudirò sempre. Che il tuo viaggio sia lungo, che tu possa continuare a sorridere e farmi sorridere. Buon compleanno mio grande amico Maradona" ha scritto Pelé sul suo account Instragram.

