Maradona 60, gli auguri di Cristiano Ronaldo: "Mi hai fatto sognare"

Cristiano Ronaldo, fenomeno della Juventus, ha riservato un pensiero al Diez, Diego Maradona, per i suoi 60 anni in uno speciale pubblicato da France Football. Queste le parole di Ronaldo: "Auguro a Diego un buon sessantesimo compleanno. Voi dite che lui ha dichiarato che io lo faccio sognare? Bene, sappiate che anche lui mi ha fatto sognare. È stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo, è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio".

