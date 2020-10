Manovra da 215 milioni | priorità a economia e sanità

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Unache giunge in Aula per un valore di 215e che si incardina su alcuni provvedimenti di contrasto all’emergenza economica e sanitaria: un Fondo emergenza da 18di euro, 2di euro per lo sviluppo delle micro e piccole imprese, lo slittamento omnibus dell’Irap e 50alla sanità. È questa in sintesi la fotografia che l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha fatto del disegno di legge 111, ovvero dell’assestamento autunnale in discussione oggi in Consiglio regionale. “La collaborazione che abbiamo avuto in questi giorni è il miglior esempio di come si possa lavorare in questa Regione” ha esordito Zilli ricordando “lo sforzo importante che tutte le forze politiche hanno recepito, ...