Manila e Lorenzo | matrimonio | “Non ancora in programma” | ecco perché

Ultime Notizie dalla rete : Manila Lorenzo

Gossip e TV

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno mantenuto le promesse fatte al falò di confronto finale di Temptation Island Vip. La coppia non aveva preso parte al reality delle tentazioni per chissà quali ...In vista del nuovo DPCM, entrato in vigore da ieri, Manila Nazzaro si è detta molto preoccupata per i suoi figli e, in generale, per i bambini la ...