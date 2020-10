Manifestazioni, è necessaria l’autocritica. Prima che il Covid riesca dove il terrorismo ha fallito (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’emergenza Covid rischia di riuscire dove il terrorismo degli anni Settanta-Ottanta ha fallito? Il Viminale fa sapere che sale l’allerta sul rischio di tensioni sociali. La Procura Generale di Napoli ritiene che i disordini che hanno ferito la città non possano essere considerati episodi isolati. Che vi possano essere infiltrate frange terroristiche. Sono due analisi che lanciano un grido d’allarme inquietante. Siamo di fronte ad una nuova strategia della tensione? E se la risposta è sì, siamo in grado di individuarne regia e scopi? Sappiamo tutti come siamo arrivati fino a qui, dove ora regnano paura e disorientamento. La pandemia ha messo in crisi i diritti fondamentali dell’uomo insieme e contro quello più importante: la salute. Una bomba sociale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’emergenzarischia di riuscireildegli anni Settanta-Ottanta ha? Il Viminale fa sapere che sale l’allerta sul rischio di tensioni sociali. La Procura Generale di Napoli ritiene che i disordini che hanno ferito la città non possano essere considerati episodi isolati. Che vi possano essere infiltrate frange terroristiche. Sono due analisi che lanciano un grido d’allarme inquietante. Siamo di fronte ad una nuova strategia della tensione? E se la risposta è sì, siamo in grado di individuarne regia e scopi? Sappiamo tutti come siamo arrivati fino a qui,ora regnano paura e disorientamento. La pandemia ha messo in crisi i diritti fondamentali dell’uomo insieme e contro quello più importante: la salute. Una bomba sociale ...

Ad un anno dall'inizio delle manifestazioni, l'ex primo ministro sembra voler tornare al potere, anche se l'attuale presidente, Michel Aoun, deve ancora tenere le necessarie consultazioni parlamentari ...

