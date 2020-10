Manifestazione a Firenze non autorizzata contro il governo, scontri: la polizia carica [VIDEO] (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla Manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all’antagonismo. L'articolo Manifestazione a Firenze non autorizzata contro il governo, scontri: la polizia carica VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro,le forze dell’ordine, che hanno risposto con unalungo la centralissima via Calzaioli a, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Allanonpartecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all’antagonismo. L'articolononil: laproviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Firenze, si blindano i negozi: da Gucci a Prada alla Rinascente in vista della manifestazione di stasera - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Corriere : Manifestazione a Firenze: barriere alle vetrine, città in allerta - Cristin18428612 : Posso dire che le immagini della manifestazione a #firenze mi fanno male al cuore? È inaccettabile vedere quelle immagini. - gael99 : RT @sestinilaura: -