Manchester City-Olympiacos: formazioni e dove vederla (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre 2020 nello Stadio Etihad alle ore 21:00 si disputerà la partita Manchester City-Olympiacos. Il Manchester City è nel Gruppo C al 1 posto con 6 punti, nella prima giornata di Champions ha vinto con il Porto, e nella seconda giornata ha vinto di nuovo con il Marsiglia. L’Olympiacos è al 3 posto con 3 punti, nella prima giornata di Champions ha vinto con il Marsiglia, e nella seconda ha perso contro il Porto. Manchester City-Olympiacos: quali sono le sue formazioni? Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Ferran Torres, Sterling, Foden. Olympiacos ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Martedì 3 Novembre 2020 nello Stadio Etihad alle ore 21:00 si disputerà la partita. Ilè nel Gruppo C al 1 posto con 6 punti, nella prima giornata di Champions ha vinto con il Porto, e nella seconda giornata ha vinto di nuovo con il Marsiglia. L’è al 3 posto con 3 punti, nella prima giornata di Champions ha vinto con il Marsiglia, e nella seconda ha perso contro il Porto.: quali sono le sue(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Ferran Torres, Sterling, Foden....

Pall_Gonfiato : Ecco le informazioni per seguire #Sheffield-#ManCity. - official_gizzle : RT @NikoIas_: Cristiano Ronaldo vs Manchester City - donell12345 : RT @NikoIas_: Cristiano Ronaldo vs Manchester City - BakerCartola : RT @NikoIas_: Cristiano Ronaldo vs Manchester City - Emrann_n : RT @NikoIas_: Cristiano Ronaldo vs Manchester City -