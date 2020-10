Made in Italy, intesa Ice-Agenzia delle Dogane: Così tuteleremo i nostri marchi nel mondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nell’ambito dell’impegno di sistema a supporto delle imprese, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna e il presidente di Ice Agenzia, Carlo Ferro, si sono incontrati per gettare le basi su nuove aree di collaborazione. “L’incontro – si legge in una nota – ha confermato opportunità di sinergie tra le due agenzie a supporto della promozione del sistema Italia nel mondo. In particolare, la collaborazione si realizzerà nella tutela del brand Made in Italy e nella lotta al cosiddetto Italian sounding”. Nel corso della videoconferenza il direttore Minenna ha presentato il progetto “Qualitalia Spa e Qualitimport” basato sull’attività di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nell’ambito dell’impegno di sistema a supportoimprese, il Direttore dell’e dei Monopoli, Marcello Minenna e il presidente di Ice, Carlo Ferro, si sono incontrati per gettare le basi su nuove aree di collaborazione. “L’incontro – si legge in una nota – ha confermato opportunità di sinergie tra le due agenzie a supporto della promozione del sistema Italia nel. In particolare, la collaborazione si realizzerà nella tutela del brandine nella lotta al cosiddetto Italian sounding”. Nel corso della videoconferenza il direttore Minenna ha presentato il progetto “Qualitalia Spa e Qualitimport” basato sull’attività di ...

