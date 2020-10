“Ma che hai?”. Cristiano Ronaldo, l’ultima foto mette in ansia i tifosi: nuovo tampone nelle prossime ore. Le sue condizioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l’espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, commenta il post su Instagram del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo, che ieri è risultato ancora positivo a Covid e non potrà giocare stasera nel big match di Champions all’Allianz Stadium contro il Barcellona. Il campione portoghese ha scritto nei commenti: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Credo cheabbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l’espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Ilha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, commenta il post su Instagram del giocatore della Juventus, che ieri è risultato ancora positivo a Covid e non potrà giocare stasera nel big match di Champions all’Allianz Stadium contro il Barcellona. Il campione portoghese ha scritto nei commenti: ...

