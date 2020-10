Lutto nel mondo dello spettacolo, l’attrice è morta a 49 anni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Leanza Cornett, un'ex Miss America che era uno dei volti di “Entertainment Tonight” ed era apparsa come reporter in diversi programmi televisivi, è morta a soli 49 anni. Il suo ex marito, Mark Steines, ha pubblicato la notizia su Instagram. «È con il cuore affranto che condivido con voi la scomparsa della mia ex moglie. Leanza, la madre dei nostri due straordinari figli, Kai e Avery. Ricorderemo per sempre i momenti meravigliosi vissuti insieme durante il suo breve periodo qui sulla terra. Trovo conforto nel sapere che Kai e Avery avranno per sempre il miglior angelo custode che veglia su di loro mentre navigheranno nella vita», ha scritto Steines. (Continua..) Anche la Miss America Organization ha pubblicato una messaggio di cordoglio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Leanza Cornett, un'ex Miss America che era uno dei volti di “Entertainment Tonight” ed era apparsa come reporter in diversi programmi televisivi, èa soli 49. Il suo ex marito, Mark Steines, ha pubblicato la notizia su Instagram. «È con il cuore affranto che condivido con voi la scomparsa della mia ex moglie. Leanza, la madre dei nostri due straordinari figli, Kai e Avery. Ricorderemo per sempre i momenti meravigliosi vissuti insieme durante il suo breve periodo qui sulla terra. Trovo conforto nel sapere che Kai e Avery avranno per sempre il miglior angelo custode che veglia su di loro mentre navigheranno nella vita», ha scritto Steines. (Continua..) Anche la Miss America Organization ha pubblicato una messaggio di cordoglio ...

RaiNews : Lutto nel giornalismo #PinoScaccia - CGILModena : RT @Patronato_Inca: La scomparsa di Marco Bottazzi: il cordoglio dell'Inca: Un grave lutto ha colpito l'Inca. Nella serata di ieri è venuto… - Patronato_Inca : La scomparsa di Marco Bottazzi: il cordoglio dell'Inca: Un grave lutto ha colpito l'Inca. Nella serata di ieri è ve… - pcerri47 : RT @AndreaRomano9: Neanche davanti al lutto condiviso da tutta @Montecitorio nel ricordo di #JoleSantelli si fermano le buffonate di #Sgarb… - deadcybertokyo : @firelxrd @softinies si lo so sono un po' in lutto ma lei era così insicura nel tingerseli scuri and this got me sobbing..... -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo dei motori, si è spento Antonio Giuliato Oggi Treviso Morto in un parcheggio di Seoul un giocatore sudcoreano: ipotesi suicidio

Lutto nel mondo del calcio sudcoreano. Stamane, in un parcheggio di Seoul, è stato trovato il corpo senza vita di Nam-chun Kim, difensore 31enne vincitore del campionato coreano nel 2016. Secondo ...

Mondovì piange la scomparsa di Gianni Donadio

Mondovì in lutto per la scomparsa di Giovanni Donadio, attivo membro della comunità monregalese dell'Altipiano, dove, insieme alla moglie, animava il coro parrocchiale. Si è spento prematuramente ...

Lutto nel mondo del calcio sudcoreano. Stamane, in un parcheggio di Seoul, è stato trovato il corpo senza vita di Nam-chun Kim, difensore 31enne vincitore del campionato coreano nel 2016. Secondo ...Mondovì in lutto per la scomparsa di Giovanni Donadio, attivo membro della comunità monregalese dell'Altipiano, dove, insieme alla moglie, animava il coro parrocchiale. Si è spento prematuramente ...